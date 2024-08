Platform: groei aandeel duurzaam opgewekte energie stagneert

DEN HAAG (ANP) - De groei van het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland is vorige maand gestagneerd, zegt het platform Energieopwek.nl. Dat zou komen omdat zonnepanelen en windmolens vaker werden afgeschakeld op momenten dat ze meer stroom produceerden dan nodig was. Daardoor ging volgens Energieopwek zo'n 11 procent aan potentieel geproduceerde energie verloren.

Als zonnepanelen en windmolens te veel stroom opwekken, "valt er niets te verdienen voor de producenten of moeten ze zelfs betalen om stroom op het net te zetten", zegt Energieopwek. "Dan kiezen ze ervoor hun molens of panelen tijdelijk uit te zetten." Het aandeel elektriciteit dat op een duurzame manier is opgewekt was in juli 58 procent, ongeveer net zo groot als in juli vorig jaar.

Verder kon de stroomkabel tussen Rotterdam en Groot-Brittannië, de BritNed-kabel, volgens het platform bijna de hele maand niet worden gebruikt. Die kan doorgaans 1000 megawatt stroom vervoeren.

Voller rakend stroomnet

De problemen op het stroomnet spelen ook een rol bij de groei van duurzaam opgewekte energie. Door de komst van onder meer zonneparken en windmolenparken raakt het net op steeds meer plekken in Nederland vol. Daardoor moeten bedrijven en nieuwbouwprojecten soms wachten op een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting.

Netbeheerders investeren komende jaren miljarden euro's in het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet om de problemen op te lossen. Zo zei TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, de eerste helft van dit jaar 4,6 miljard euro te hebben gestoken in de uitbreiding en het onderhoud van het net.

Opslag energie

Met meer opslagcapaciteit kunnen windmolens en zonnepanelen meer bijdragen aan de verduurzaming van Nederland, meldt Energieopwek. De geproduceerde stroom hoeft dan niet het net op, maar kan worden bewaard voor later gebruik of later voor een hogere prijs worden verkocht. Meer groene waterstof kan de verduurzaming volgens het platform ook vooruithelpen.