Van Weel terughoudend over inzet militairen voor grenscontroles

DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) reageert terughoudend op het idee om militairen in te zetten bij grenscontroles. Een Kamermeerderheid is voor de BBB-motie om bij de opleiding van beroepsmilitairen ook aandacht te besteden aan grensbewaking. Maar de demissionair bewindsman wil niet beloven dat militairen hiervoor ook daadwerkelijk worden ingezet.

"De krijgsmacht heeft ook een hoop te doen op dit moment", licht Van Weel toe voor aanvang van de ministerraad. "Ik moet eerst kijken: is dit wel nodig, of kunnen we dit op een andere manier ook doen?" De Koninklijke Marechaussee (KMar) voert sinds december grenscontroles uit om illegale migranten tegen te houden.

Oorspronkelijk stond in de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ingediende motie ook het verzoek om militairen "met relevante grenservaring met prioriteit in te zetten". BBB heeft dat gedeelte op verzoek van premier Dick Schoof geschrapt, omdat hij anders een negatief stemadvies zou geven.