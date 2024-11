President Abchazië weigert op te stappen na bestorming parlement

SOECHOEMI (ANP/RTR) - De president van Abchazië, een afvallige regio in Georgië, is vooralsnog niet van plan op te stappen nadat eerder op de dag demonstranten het parlement en een presidentsgebouw waren binnengedrongen om zijn aftreden te eisen. Dat deden ze uit onvrede over een economisch verdrag met Rusland.

Op Telegram meldde Aslan Bzhania dat hij en andere regeringsleiders zullen aanblijven en blijven doorwerken. "Ik vraag jullie niet in paniek te raken. Ik blijf in Abchazië en zal mijn werk voortzetten zoals ik altijd heb gedaan", aldus de president. Ook gaf hij aan dat er nog gesprekken lopen met de oppositie.

Volksvertegenwoordigers zouden vrijdag het verdrag met Rusland ratificeren, maar door de onrust werd de zitting opgeschort. De demonstranten en de oppositie vrezen dat de Russische invloed te groot wordt.

Abchazië ligt aan de Zwarte Zee, in het noordwesten van Georgië. De bergen van de Kaukasus vormen een grens met Rusland. Het gebied opereert sinds 1993 als een onafhankelijke staat. Rusland is een van de weinige landen die de onafhankelijkheid van Abchazië hebben erkend.