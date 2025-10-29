President Brazilië geschokt over dodental drugsoperatie

RIO DE JANEIRO (ANP/AFP/RTR) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is niet te spreken over het hoge dodental bij een politieoperatie in Rio de Janeiro. Dat maakte zijn minister van Justitie bekend. "De president is geschokt door het aantal dodelijke incidenten en was verbaasd dat een operatie van deze omvang werd opgezet zonder medeweten van de federale overheid", zei bewindsman Ricardo Lewandowski.

In de kuststad vielen volgens de autoriteiten zeker 132 doden toen de politie in actie kwam tegen een drugsbende. De operatie vond plaats in aanloop naar de grote klimaattop COP30, die in Brazilië wordt gehouden. Ook in Rio worden bijeenkomsten gehouden die verband houden met die top, zoals een bijeenkomst van burgemeesters over klimaatverandering. Ook wordt de Earthshot Prize van de Britse prins William er uitgereikt. De autoriteiten benadrukken dat de politieoperatie geen verband houdt met dergelijke bijeenkomsten.