ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Brazilië geschokt over dodental drugsoperatie

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 18:30
anp291025251 1
RIO DE JANEIRO (ANP/AFP/RTR) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is niet te spreken over het hoge dodental bij een politieoperatie in Rio de Janeiro. Dat maakte zijn minister van Justitie bekend. "De president is geschokt door het aantal dodelijke incidenten en was verbaasd dat een operatie van deze omvang werd opgezet zonder medeweten van de federale overheid", zei bewindsman Ricardo Lewandowski.
In de kuststad vielen volgens de autoriteiten zeker 132 doden toen de politie in actie kwam tegen een drugsbende. De operatie vond plaats in aanloop naar de grote klimaattop COP30, die in Brazilië wordt gehouden. Ook in Rio worden bijeenkomsten gehouden die verband houden met die top, zoals een bijeenkomst van burgemeesters over klimaatverandering. Ook wordt de Earthshot Prize van de Britse prins William er uitgereikt. De autoriteiten benadrukken dat de politieoperatie geen verband houdt met dergelijke bijeenkomsten.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading