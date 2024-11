President Brazilië na winst Trump: moeten democratie respecteren

BRASILIA (ANP) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft Donald Trump gefeliciteerd met zijn overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar in plaats van lovende woorden over Trump of de samenwerking tussen beide landen zei de linkse Braziliaanse president dat de uitslag geaccepteerd moet worden. "De democratie is de stem van het volk en die moet altijd worden gerespecteerd."

Trump wordt op X wel stevig geprezen door Lula's grote rivaal: Jair Bolsonaro. Die rechts-populistische politicus werd tijdens zijn presidentschap vaak vergeleken met Trump en kreeg zelfs de bijnaam 'de tropische Trump'. Toen Bolsonaro eind 2022 de verkiezingen verloor, volgde hij Trumps voorbeeld door zonder bewijs te verklaren dat er fraude was gepleegd. Het leidde net als in de Verenigde Staten tot een bestorming van overheidsgebouwen.

"Vandaag hebben we de wederopstanding gezien van een echte strijder", schreef Bolsonaro op X, die ook leek te zinspelen op zijn eigen terugkeer aan de macht. "Moge Trumps overwinning Brazilië inspireren om hetzelfde pad te volgen." Bolsonaro werd vorig jaar voor acht jaar uitgesloten van de verkiezingen omdat hij schuldig is bevonden aan machtsmisbruik.