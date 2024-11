Monumentale status voor 'iconische' cementfabriek Maastricht

MAASTRICHT (ANP) - Het terrein van de voormalige cementfabriek ENCI in Maastricht krijgt een monumentale status. Het is de bedoeling dat vijf bouwwerken rijksmonument worden, waaronder een 180 meter lange buisoven. Achttien elementen van het terrein worden gemeentelijk monument. Tegen het aanwijzen van de in totaal 23 monumenten, door de gemeente Maastricht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, kan nog beroep worden aangetekend.

"De gebouwen van de Eerste Nederlandse Cement Industrie zijn niet alleen iconische erfstukken van onze industriële geschiedenis, maar staan ook symbool voor de innovatieve kracht van Nederland", aldus minister Eppo Bruins van Cultuur. "Ik ben blij dat deze bouwwerken op het terrein nu door de monumentenstatus beschermd worden."

Het voormalige fabrieksterrein van 33 hectare ligt in het zuiden van Maastricht, tussen de Sint-Pietersberg en de Maas. Vanaf 1926 werd hier mergel (kalksteen) gewonnen om er cement van te maken. De productie stopte in 2020. De gemeente wil sindsdien dat ENCI een rijksmonument wordt. Daarop vooruitlopend besloot Maastricht in 2022 al om sloopwerkzaamheden op het terrein te verbieden.