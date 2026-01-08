President Brazilië spreekt veto uit over lagere straf voorganger

BRASILIA (ANP/AFP/RTR) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zijn veto uitgesproken over een wet waarmee het congres de celstraf van 27 jaar voor Lula's voorganger, Jair Bolsonaro, aanzienlijk wil verlagen. Het parlement heeft het voorstel in meerderheid aangenomen, maar Lula dwarsboomt het voorlopig met zijn veto. Het congres kan het veto ongedaan maken.

De conservatieve Bolsonaro profileert zich als tegenstander van de links-liberale gevestigde orde. Hij was van 2019 tot 2023 president, nadat hij in 2018 de presidentsverkiezingen had gewonnen met 55 procent van de stemmen, vooral dankzij conservatieve en nieuwe jonge kiezers. Bij de verkiezingen van 2022 zakte Bolsonaro terug naar 49 procent en won de linkse Lula nipt met bijna 51 procent.

De aanhang van Bolsonaro vermoedde fraude en ging de straat op. Een menigte bestormde het parlement. Bolsonaro is daarna veroordeeld omdat hij volgens de rechters met zijn aanhang een staatsgreep wilde plegen.