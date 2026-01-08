ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Brazilië spreekt veto uit over lagere straf voorganger

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 16:41
anp080126161 1
BRASILIA (ANP/AFP/RTR) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zijn veto uitgesproken over een wet waarmee het congres de celstraf van 27 jaar voor Lula's voorganger, Jair Bolsonaro, aanzienlijk wil verlagen. Het parlement heeft het voorstel in meerderheid aangenomen, maar Lula dwarsboomt het voorlopig met zijn veto. Het congres kan het veto ongedaan maken.
De conservatieve Bolsonaro profileert zich als tegenstander van de links-liberale gevestigde orde. Hij was van 2019 tot 2023 president, nadat hij in 2018 de presidentsverkiezingen had gewonnen met 55 procent van de stemmen, vooral dankzij conservatieve en nieuwe jonge kiezers. Bij de verkiezingen van 2022 zakte Bolsonaro terug naar 49 procent en won de linkse Lula nipt met bijna 51 procent.
De aanhang van Bolsonaro vermoedde fraude en ging de straat op. Een menigte bestormde het parlement. Bolsonaro is daarna veroordeeld omdat hij volgens de rechters met zijn aanhang een staatsgreep wilde plegen.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9

Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

ANP-526829832

Experts noemen vijf verrassende bronnen van microplastics in je eten

200283208_m

Waarom je je vaatwasser níet ’s nachts moet laten draaien (en wat het je kan kosten)

Loading