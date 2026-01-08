Sabic verkoopt Nederlandse fabrieken aan Duitse investeerders

GELEEN (ANP) - De Saudische plasticfabrikant Sabic verkoopt zijn Europese fabrieken, waaronder die in Geleen en Bergen op Zoom, aan Duitse investeerders. Vakbond CNV maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de ongeveer 1650 werknemers.

In Geleen worden de kunststoffen polyetheen en polypropeen gemaakt, die in bijvoorbeeld auto's, voedselverpakkingen en huishoudelijke artikelen zitten. In Bergen op Zoom worden kunststofproducten geproduceerd, voornamelijk plastic korrels.

Sabic meldde dat het zijn Europese petrochemische activiteiten, waaronder de fabriek in Geleen valt, verkoopt aan investeringsmaatschappij Aequita. De thermoplasticdivisie in onder meer Europa, zoals de productielocatie in Bergen op Zoom, komt in handen van investeringsfonds Mutares.

De twee transacties worden samen gewaardeerd op 950 miljoen dollar, omgerekend zo'n 814 miljoen euro. Ze horen volgens Sabic bij een breder "optimalisatieprogramma" uit 2022 en moeten de toekomstige winstgroei verhogen. Chemiebedrijven als Sabic hebben last van een zwakkere vraag.