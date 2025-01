President Colombia dreigt VS met importtarief van 50 procent

BOGOTA (ANP/RTR) - De Colombiaanse president Gustavo Petro dreigde zondag met het opleggen van importheffingen van 50 procent op goederen die uit de Verenigde Staten worden geïmporteerd. Het tarief is bedoeld als vergelding voor soortgelijke maatregelen die zijn Amerikaanse ambtgenoot president Donald Trump eerder op zondag aankondigde.

Trump had uitgebreide sancties en importtarieven aangekondigd tegen Colombia vanwege de weigering om Amerikaanse militaire vliegtuigen te accepteren met migranten die werden gedeporteerd. Het gaat om tarieven van 25 procent op alle Colombiaanse goederen die de VS binnenkomen, die een week later worden verhoogd naar 50 procent. Ook kondigde Trump een reisverbod en de onmiddellijke intrekking van visa voor Colombiaanse overheidsfunctionarissen aan.