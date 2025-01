Schaatsers tweede op teamsprint achter Amerikaans recordtrio

CALGARY (ANP) - De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary als tweede geëindigd op de teamsprint. Stefan Westenbroek, Jenning de Boo en Tim Prins werden tweede met 1.17,54. De zege ging naar de Amerikaanse schaatsers Austin Kleba, Cooper McLeod en Zach Stoppelmoor die met 1.16,98 wonnen in een wereldrecord.

Het trio van schaatsteam Reggeborgh wilde in Calgary onder het wereldrecord duiken waarmee Canada Nederland bij de WK afstanden vorig jaar in februari had afgetroefd. In de eerste twee ronden lagen ze op dat schema, maar Prins wist in de slotronde het tempo niet vast te houden en bleef ruim boven de recordtijd van 1.17.17. De Amerikanen doken daar in de rit erna met een goede slotronde wel onder. Polen werd met 1.17,58 derde.