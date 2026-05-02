President Cuba: gedrag VS is intimiderend en arrogant

HAVANA (ANP) - Volgens de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel getuigen de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties "van morele armoede en van minachting voor het gevoel en het gezond verstand van de Amerikanen en de hele internationale gemeenschap". Dat schrijft de Cubaanse president op X.

"De blokkade en de verscherping ervan richten zoveel schade aan, vanwege het intimiderende en arrogante gedrag van de grootste militaire macht ter wereld", aldus Miguel Díaz-Canel. Volgens hem kan "geen enkel eerlijk mens het excuus accepteren" dat Cuba een bedreiging voor de VS zou zijn.

Vrijdag legde de Amerikaanse president Donald Trump Cuba nieuwe sancties op. Naast een aanscherping van bestaande sancties komen er nieuwe maatregelen tegen "entiteiten, personen of gelieerde partijen" die het Cubaanse veiligheidsapparaat steunen of betrokken zijn bij corruptie of mensenrechtenschendingen.

"Ze zullen ons niet intimideren", aldus de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez eerder op X.