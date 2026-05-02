Doden in Libanon door Israëlische luchtaanvallen

BEIROET (ANP) - Bij Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn vrijdag zeker dertien doden gevallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid.

Volgens een verklaring van het ministerie zijn acht mensen, waaronder een kind en twee vrouwen, omgekomen en zijn er 21 anderen gewond geraakt bij aanvallen op het dorp Habboush, dat het Israëlische leger ondanks een staakt-het-vuren had opgeroepen te ontruimen.

Bij aanvallen op Zrariyeh en Tyrus kwamen respectievelijk vier en één persoon om het leven.

Het Libanese staatspersbureau ANI meldde "een reeks intense aanvallen (...) iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing".

De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt-het-vuren tussen Hezbollah en Israël dat sinds 17 april van kracht is.