President Georgië: onwettig parlement kan mij niet vervangen

TBILISI (ANP/RTR) - De Georgische president Salome Zoerabisjvili noemt de regering van haar land zaterdag onwettig en zei dat ze niet zal aftreden als haar termijn volgende maand afloopt. Ook wordt er zaterdagavond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de regering van premier Irakli Kobakhidze.

Zoerabisjvili, voorstander van Georgische toetreding tot de EU, heeft voornamelijk ceremoniële bevoegdheden. Ze ligt op ramkoers met de regering, sinds regeringspartij Georgische Droom deze week zei dat toetredingsonderhandelingen met de EU voor de komende vier jaar worden gestaakt. Dit besluit leidde tot grote protesten in de afgelopen dagen.

In een toespraak zei Zoerabisjvili dat het parlement geen recht had om haar opvolger te kiezen. Volgens Zoerabisjvili is er fraude gepleegd bij de verkiezingen van 26 oktober, die Georgische Droom met een meerderheid van de stemmen won. "Er is geen legitiem parlement en daarom kan een onwettig parlement geen nieuwe president kiezen. Daarom kan er geen inauguratie plaatsvinden en blijft mijn mandaat van kracht totdat er een legitiem gekozen parlement is gevormd." Eerder beschuldigde Kobakhidze zijn tegenstanders ervan een coup te beramen.

Vele duizenden demonstranten verzamelden zich zaterdagavond opnieuw in Tbilisi, met een grote aanwezigheid van oproerpolitie.