Verstappen verrast met poleposition in Grote Prijs van Qatar

LOSAIL (ANP) - Max Verstappen heeft verrast met het veroveren van poleposition voor de Grote Prijs van Qatar. De coureur van Red Bull was de snelste in de kwalificatierace en dat was een onverwachte opsteker na zijn tegenvallende achtste plaats in de sprintrace eerder zaterdag.

Verstappen hoeft niets meer dit seizoen, want hij verzekerde zich vorige week in Las Vegas al van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Maar de eerzucht blijft en dat liet hij weer eens zien op de snelle racebaan van Losail, waar hij 1.20,520 klokte in zijn snelste ronde.

Hij was 0,055 seconde sneller dan George Russell van Mercedes, die zondag naast Verstappen zal staan op de eerste startrij. Lando Norris reed in zijn McLaren de derde tijd. Hij gaf 0,252 seconde toe op Verstappen.

Verstappen klaagde opzichtig over zijn Red Bull-auto na de sprintrace. Daar was volgens hem door het gebrek aan grip niet mee te rijden. Kennelijk vond het team aanpassingen die verrassend goed uitpakten voor de Nederlander in de kwalificatie. Het is zijn negende pole van dit jaar. Zijn vorige was elf races geleden in de GP van Oostenrijk.

"Te gek. Het was even geleden dat ik pole pakte", zei Verstappen in het interview op de baan. "We hebben inderdaad wat aangepast, maar ik had niet verwacht dat het zo goed zou uitpakken. De auto voelde ineens veel stabieler. Het klopte gewoon, ik kon pushen. Dat is veelbelovend voor de race. Hopelijk houdt de auto het zondag het vol."