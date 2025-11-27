ECONOMIE
President Guinee-Bissau in Senegal aangekomen na coup

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 22:54
anp271125195 1
DAKAR (ANP/AFP) - De president van het West-Afrikaanse Guinee-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, is "veilig en wel" aangekomen in Senegal, meldt het Senegalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Embaló werd naar eigen zeggen opgepakt tijdens een militaire staatsgreep in zijn land.
Militairen maakten woensdag bekend de macht te hebben overgenomen. De coup vond plaats in aanloop naar de bekendmaking van de uitslag van de presidentsverkiezingen. De krijgsmacht heeft het tellen van de stemmen stilgelegd en de grenzen gesloten.
Oppositieleider Fernando Dias opperde dat president Embaló zelf achter de staatsgreep zat, omdat hij bang zou zijn geweest de verkiezingen te verliezen.
Embaló arriveerde in een militair vliegtuig dat gecharterd was door de Senegalese regering.
