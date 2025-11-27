ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nexperia roept Chinese tak openlijk op toelevering te herstellen

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 22:37
anp271125194 1
NIJMEGEN (ANP) - Nexperia heeft donderdag een open brief gepubliceerd waarin de chipmaker de Chinese tak oproept de toeleveringsketen te herstellen. Het Nijmeegse bedrijf zegt contact te hebben geprobeerd te leggen via telefoon, e-mails en voorstellen voor vergaderingen om de problemen op te lossen, maar dat "betekenisvolle" reacties uitbleven.
Eerder deze maand had demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD) zijn ingreep bij Nexperia opgeschort. Die maatregel nam hij uit angst dat het Chinese moederbedrijf onderdelen zou weghalen uit Europa. Daarop verbood China exporten van Nexperia vanuit dat land, waarna leveringsproblemen aan autofabrikanten ontstonden.
Na het uitstel van Karremans zei Nexperia al de medewerking van zijn Chinese dochteronderneming nodig te hebben om de chiptekorten op te lossen, maar dat de Chinese tak al een tijdje niet meer naar het management in Nederland luistert.
loading

POPULAIR NIEUWS

185707642 l normal none

Vergeet jij veel? Dat kan juist een teken zijn van hoge intelligentie

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

ANP-543020123

Krampusnacht: de angstaanjagende tegenhanger van Sinterklaas is populairder dan ooit

f8fd55bc-113c-417d-8fe3-9af558e6619e

Griekspoor onder vuur om deelname aan omstreden Russisch tennistoernooi

Loading