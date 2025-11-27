Nexperia roept Chinese tak openlijk op toelevering te herstellen

NIJMEGEN (ANP) - Nexperia heeft donderdag een open brief gepubliceerd waarin de chipmaker de Chinese tak oproept de toeleveringsketen te herstellen. Het Nijmeegse bedrijf zegt contact te hebben geprobeerd te leggen via telefoon, e-mails en voorstellen voor vergaderingen om de problemen op te lossen, maar dat "betekenisvolle" reacties uitbleven.

Eerder deze maand had demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD) zijn ingreep bij Nexperia opgeschort. Die maatregel nam hij uit angst dat het Chinese moederbedrijf onderdelen zou weghalen uit Europa. Daarop verbood China exporten van Nexperia vanuit dat land, waarna leveringsproblemen aan autofabrikanten ontstonden.

Na het uitstel van Karremans zei Nexperia al de medewerking van zijn Chinese dochteronderneming nodig te hebben om de chiptekorten op te lossen, maar dat de Chinese tak al een tijdje niet meer naar het management in Nederland luistert.