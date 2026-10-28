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President Herzog: nieuwe verkiezingen moeten worden voorkomen

Samenleving
door anp
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JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische president Isaac Herzog heeft in een video gezegd dat alles in het werk gesteld moet worden om nieuwe verkiezingen in het land te voorkomen, al zal het niet eenvoudig worden een coalitie te vormen.
Uit exitpolls leek woensdag aanvankelijk het oppositieblok onder leiding van Gadi Eisenkot op een overwinning af te stevenen. Nu de stemmen worden geteld, lijkt het er echter meer en meer op dat die winst nipt naar het blok van premier Benjamin Netanyahu zal gaan. Desondanks zal geen van beide blokken een absolute meerderheid behalen, is de verwachting. Vermoedelijk zal voor een coalitie steun moeten worden gezocht bij de Arabische partijen, die ook een flinke winst lijken te hebben behaald.
Het is aan Herzog om de grootste kanshebber aan te wijzen om een coalitie te vormen. Als dat niet lukt, krijgt een tweede gegadigde de kans. De grote vraag is nu of Herzog Netanyahu of Eisenkot zal aanwijzen. Netanyahu heeft al aangegeven die verantwoordelijkheid te willen opeisen.
"We moeten alles doen wat we kunnen, zeker na gisteren, om een nieuwe ronde verkiezingen te voorkomen. Ik verwacht dat iedereen die hier komt, dat doet met open blik", aldus Herzog vanuit zijn residentie. Hij voegde eraan toe dat hij na het ontvangen van de definitieve uitslagen met de partijen om tafel gaat om een mogelijke nieuwe coalitie te bespreken. Ook noemde hij de ongekend hoge opkomst bij de verkiezingen van dinsdag "een eerbetoon aan de Israëlische samenleving".
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