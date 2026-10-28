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Braziliaanse oud-presidentskandidaat Bolsonaro geland in Florida

Samenleving
door anp
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MIAMI (ANP/AFP) - Het vliegtuig met daarin de Braziliaanse oud-presidentskandidaat Flávio Bolsonaro is geland in Miami in de Amerikaanse staat Florida. Daar verliet hij het toestel met zijn vrouw en twee dochters, aldus journalisten van persbureau AFP ter plaatse.
De senator, die zondag de presidentsverkiezingen verloor, is zijn land ontvlucht. Hij weigerde gehoor te geven aan een rechterlijk bevel om zijn paspoorten in te leveren en in het land te blijven. In Brazilië loopt een onderzoek naar hem wegens vermeende corruptie en witwaspraktijken.
Bolsonaro arriveerde dinsdagavond met zijn gezin in Argentinië. Zij staken de grens over via een brug op zo'n negentien uur rijden vanaf hun woning in Brasilia. Volgens de Argentijnse autoriteiten vlogen ze vervolgens met een privétoestel naar Ecuador. Dat vliegtuig vloog na een korte stop in Guayaquil door naar de VS.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat het visa verstrekt aan Bolsonaro en zijn gezin. Zijn vader, oud-president Jair Bolsonaro, was een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Die vloog zelf ongeveer vier jaar geleden ook naar de VS nadat hij de presidentsverkiezingen had verloren van Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Bolsonaro verloor zondag eveneens van Lula.
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