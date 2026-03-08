ECONOMIE
President Iran: mijn opmerkingen zijn verkeerd geïnterpreteerd

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 7:20
anp080326039 1
TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zondag gezegd dat zijn opmerkingen over aanvallen op landen in de regio "verkeerd geïnterpreteerd zijn door de vijand die verdeeldheid wil zaaien onder de buurlanden". Dat meldt de Iraanse staatstelevisie.
Pezeshkian had onder meer gezegd dat zijn land geen aanvallen zou uitvoeren op landen van waaruit Iran niet wordt bestookt. Bovendien bood hij buurlanden excuses aan voor aanvallen op hun grondgebied.
"Als de vijanden van Iran proberen een ander land te gebruiken om ons grondgebied aan te vallen of binnen te vallen, zullen we gedwongen zijn om op die aanval te reageren. Reageren betekent niet dat we conflicten hebben met dat land of de bevolking ervan kwaad willen doen - we zouden reageren uit noodzaak," aldus Pezeshkian op de Iraanse staatstelevisie.
