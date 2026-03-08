Koeweit en Verenigde Arabische Emiraten melden aanvallen Iran

ABU DHABI (ANP/RTR) - Het leger van Koeweit meldde zondagochtend dat zijn luchtverdedigingssystemen Iraanse raket- en droneaanvallen hebben onderschept. Dat liet het leger op X weten, eraan toevoegend dat gehoorde explosiegeluiden het gevolg waren van deze onderscheppingen.

De Verenigde Arabische Emiraten werden zondag opnieuw aangevallen door Iraanse drones en raketten, zo maakte het ministerie van Defensie bekend. Ook het ministerie van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten meldt op X dat de gehoorde geluiden het gevolg zijn van het onderscheppen van raketten en drones door de luchtverdedigingssystemen.