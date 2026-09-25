President Iran: VS kunnen elk moment de oorlog beëindigen

NEW YORK (ANP) - Het is aan de Verenigde Staten om te beslissen of en wanneer ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen, zei de Iraanse president Massoud Pezeshkian donderdag (lokale tijd) tegen de zender Fox News. "Wij zijn de oorlog nooit begonnen, maar als zij verder willen blijven vechten, zullen wij antwoorden met daadkracht en overtuiging."

Pezeshkian is in New York vanwege de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die daar deze week plaatsvindt. In de marge van die top hebben Amerikaanse en Iraanse delegaties al met elkaar gesproken.

Pezeshkian kwam in gesprek met Fox News ook terug op de afspraken die Washington en Teheran in juni overeenkwamen, het zogenoemde memorandum van overeenkomst. Dat akkoord stortte begin juli in elkaar. Sindsdien hebben er nog regelmatig aanvallen over en weer plaatsgevonden in en rond de Straat van Hormuz, die door het Iraanse leger geblokkeerd wordt. De Iraanse president zei dat hij in nieuwe gesprekken op de afspraken in het memorandum wil "voortbouwen".

Afspraken

De belangrijkste afspraken uit het memorandum waren dat de vijandelijkheden tussen de twee landen permanent zouden stoppen, de Straat van Hormuz zou worden heropend, dat er een fonds van 300 miljard dollar zou komen voor de wederopbouw van Iran en dat de Amerikaanse sancties zouden worden opgeheven, mits Iran zich aan zijn belofte zou houden geen atoomwapens te ontwikkelen.

Donderdag suggereerde ook de Chinese president Xi Jinping dat de afspraken in het memorandum uit juni de basis zouden moeten vormen voor een vrede tussen Iran en de VS.