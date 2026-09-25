Vollering is eindelijk absolute kopvrouw wielrensters op WK

BOUCHERVILLE (ANP) - Demi Vollering is zaterdag tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal eindelijk de absolute kopvrouw van de Nederlandse wielrensters. "Dat maakt het ook wel weer spannend, maar ik zie het als iets positiefs. Dat al die rensters in dienst rijden van jou, geeft mij ook wel weer dat extra procentje tijdens de wedstrijd om het af te kunnen maken", zei de tweevoudig winnares van de Tour de France tijdens een persmoment in Canada.

Vollering is de topfavoriete voor de wereldtitel, wat haar eerste zou betekenen. "Het levert wel druk op en de ene keer is dat moeilijker dan de andere keer, maar ik denk wel dat ik daar inmiddels een weg in gevonden heb", aldus de 29-jarige Zuid-Hollandse.

Vollering was bij de WK in 2024 ook al favoriete, maar werd toen slechts vijfde mede door een onduidelijke tactiek. "Ik droom al van die trui sinds ik prof ben, maar het is niet iets waar ik nu aan denk. Ik droom nu meer over de race, zodat ik op alles voorbereid ben. Als alles goed gaat, is die trui hopelijk het gevolg."

'Demi-parcours'

Vollering was dit seizoen in veel wedstrijden de beste en toonde veel zelfvertrouwen voor zaterdag. "Dit kan zeker een Demi-parcours zijn, als het maar zwaar genoeg wordt. Dan komt de sterkste boven. De concurrentie heeft alle reden om bang te zijn voor mij, maar het is maar net hoe mijn benen zijn. Normaal liggen langere klimmen me beter, maar dat was in de Tour ook niet zo. Ik heb dit jaar laten zien dat ik het allebei kan."

Bondscoach Laurens ten Dam is nog duidelijker over de favorietenrol van zijn kopvrouw. "Dit is een parcours voor de echte klimsters met ook nog een goede sprint. Laat dat nou net Demi zijn. Ze is de topfavoriet en ze is ook volwassen genoeg om daar niet voor weg te lopen. Als je ziet wat ze dit jaar allemaal gewonnen heeft, kan ze die druk ook wel aan", aldus de oud-renner over de winnares van onder meer de Tour, Giro, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen dit jaar.