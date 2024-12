President Kroatië komt net tekort voor directe verkiezingswinst

ZAGREB (ANP/AFP/DPA) - De zittende Kroatische president Zoran Milanovic heeft de meeste stemmen gekregen bij presidentsverkiezingen in zijn land. Hij bleef net onder de 50 procent van de stemmen steken en daarom moet over twee weken opnieuw worden gestemd in een tweede verkiezingsronde. Dan neemt Milanovic het op tegen zijn conservatieve rivaal Dragan Primorac.

De president geldt in Kroatië als het staatshoofd en niet als leider van de regering. Regeringspartij HDZ schaarde zich achter Primorac en niet achter de huidige president. Die wordt juist gesteund door de sociaaldemocraten in de oppositie en gold als favoriet om de verkiezingen te winnen.

Milanovic leek volgens een exitpoll meer dan de helft van de stemmen te krijgen. Dan was hij meteen tot winnaar uitgeroepen. Nadat bijna alle resultaten binnen waren bleek vervolgens dat hij daar net onder zat met ruim 49 procent van de stemmen. Primorac stond op grote achterstand met ongeveer 19 procent van de stemmen.

De ruime voorsprong van Milanovic is een tegenvaller voor premier Andrej Plenkovic van de HDZ, die overhoop ligt met de president. Er bestaat onder meer onenigheid over de oorlog in Oekraïne. Milanovic heeft de Russische invasie veroordeeld, maar ook kritiek geuit op de westerse militaire steun voor Kyiv. De premier verweet hem de geloofwaardigheid van Kroatië binnen de NAVO en de EU te verkwanselen.