Overleden: Jimmy Carter (1924-2024)

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon bekendgemaakt in The Atlanta Journal-Constitution.

De Democraat zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis en was de 39e president. Hij moest na een verkiezingsnederlaag plaatsmaken voor de Republikein Ronald Reagan. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

Samen met zijn vrouw ijverde hij tot op zeer hoge leeftijd in de hele wereld voor vrede en gerechtigheid.

Carter was al enige tijd ziek. Waar hij precies aan leed, is niet bekendgemaakt. Medio februari 2023 werd wel duidelijk dat hij was uitbehandeld en zijn resterende tijd thuis met familie wilde doorbrengen, in plaats van in het ziekenhuis.

Tien jaar geleden werd hersenkanker geconstateerd.