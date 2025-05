President Macron ontkent dat hij ruzie had met vrouw

PARIJS/HANOI (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron ontkent dat hij bij aankomst in de Vietnamese hoofdstad Hanoi ruzie had met zijn echtgenote Brigitte. Op het vliegveld werd zondagavond de deur van het toestel geopend en op beelden is te zien dat hij wachtend plotseling een flinke duw of klap krijgt van zijn vrouw die niet in beeld komt, maar vlak naast hem staat.

In Franse media is uitvoerig ingegaan op de vermeende onenigheid en de klap die de president in het gezicht zou hebben gekregen, maar Macron en zijn naaste medewerkers hebben het afgedaan als grappig bedoelde kameraadschappelijke gebaren. Het was "geen naar huiselijk tafereel", aldus Macron.

Wel is te zien dat Macron duidelijk verrast werd door de duw of klap. Hij zwaait en gaat dan samen met Brigitte de vliegtuigtrap af. Franse media vermeldden daarbij dat hij vergeefs zijn hand naar haar uitstak om de trap af te gaan, zoals gebruikelijk. Ze weigert de hand en houdt op de trap de leuning vast.