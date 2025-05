Toeslagen waarschuwt voor effect bezuinigingen op ambtenaren

DEN HAAG (ANP) - De Dienst Toeslagen is bezorgd over de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren op het ambtenarenapparaat bij de rijksoverheid. De uitvoeringsorganisatie, onderdeel van het ministerie van Financiën, spreekt in haar jaarrapportage 2024 van "een grote budgettaire uitdaging" die haar de komende jaren te wachten staat.

Toeslagen is belast met het uitkeren van de kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor de afhandeling van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. De druk op de organisatie vanuit politiek en samenleving om deze taken goed uit te voeren is "onverminderd groot", maar de beschikbaarheid van voldoende middelen is onzeker geworden.

De dienst zegt zelf al het mogelijke te doen om het werk toch gedaan te krijgen. Maar: "Het risico bestaat dat de eigen mogelijkheden onvoldoende zijn om een meerjarig sluitend beeld tot stand te brengen."

Vertrek Achahbar

In het voorwoord van de jaarrapportage schrijft directeur-generaal Coen van der Louw dat zijn medewerkers "helaas niet altijd de stabiliteit en de zekerheid ervaren" die nodig is voor de "ingewikkelde taak" die zij uitvoeren. Hij wijst onder meer op het snelle vertrek van staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen). De NSC-bewindsvrouw maakte slechts een paar maanden na haar aantreden alweer plaats voor partijgenoot Sandra Palmen.

"Een nieuw kabinet en drie staatssecretarissen in een jaar hebben invloed op de koers en de besluitvorming", aldus Van der Louw. "Dit vraagt continu om aanpassing en geduld."