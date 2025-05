Zo voorkom je dat je Facebook- en Instagramgegevens worden gebruikt als AI-training

Foto’s van je vakantie, een grappige comment onder een meme of een persoonlijke post op Facebook : binnenkort kan Meta deze gegevens gebruiken om zijn kunstmatige intelligentie te trainen. Tenzij je op tijd bezwaar maakt.

Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wil vanaf 27 mei 2025 starten met het gebruiken van openbare gegevens van volwassen gebruikers om zijn AI-modellen te verbeteren. Denk aan wat je ooit gedeeld hebt op je tijdlijn, je reacties op andermans posts en zelfs je foto’s. Meta stelt dat het om “openbare” informatie gaat, maar gebruikers worden hier niet actief om toestemming gevraagd.

Brandstof voor AI

Dat is een probleem, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vicevoorzitter Monique Verdier waarschuwt bij Radar: "Het risico is dat je als gebruiker de controle over jouw persoonsgegevens verliest. Je hebt ooit iets op Instagram of Facebook gepost en die gegevens zitten straks in dat AI-model. Zonder dat je precies weet wat daarmee gebeurt. En zitten jouw gegevens eenmaal in het AI-model, dan kun je ze er niet zomaar weer uitkrijgen."

Voor 27 mei moet je in actie komen

Gebruikers die niet willen dat hun data worden ingezet voor AI-doeleinden, moeten voor 27 mei bezwaar maken. Meta heeft toegezegd dat het gegevens van mensen die bezwaar maken, niet zal gebruiken voor het trainen van AI. De AP roept iedereen die zijn of haar privacy belangrijk vindt dan ook op om dit nu te regelen.

"Het risico is dat je als gebruiker de controle over jouw persoonsgegevens verliest", herhaalt Verdier. En eenmaal verwerkt in een AI-model, is het vrijwel onmogelijk om die informatie weer te verwijderen.

Zo maak je bezwaar

Als het goed is heb je onlangs een e-mail van Meta ontvangen over deze nieuwe AI-plannen. Daarin staat een link met de tekst ‘bezwaar maken’. Klik je daarop, dan kom je bij een formulier. Je hoeft daar alleen je e-mailadres in te vullen en een korte toelichting te geven. Meta vraagt: ‘Laat ons weten welke invloed deze verwerking op je heeft.’ Je kunt simpelweg aangeven dat je niet wilt dat je gegevens worden gebruikt. Een uitgebreide motivatie is niet nodig.

Na het indienen ontvang je doorgaans binnen korte tijd een bevestiging dat je bezwaar geaccepteerd is.

Wil je grip houden op je eigen online leven? Dan is nú het moment om in actie te komen.

Bezwaar via de Instagram-app

Heb je (nog) geen mail van Meta gekregen of kun je hem niet vinden? Dan kun je ook via de Instagram- of Facebook-app zelf bezwaar maken. Voor Instagram volg je het volgende stappenplan:

Ga naar je profiel en klik op het menu (drie horizontale streepjes) rechtsboven.

Scrol naar onder tot je ‘Info’ ziet en klik daarop.

Klik op ‘Privacybeleid’. Er opent dan een nieuwe pagina.

Bovenaan staat een tekst over het bijwerken van het privacybeleid. Klik in de tekst op de blauwe link onder ‘recht om bezwaar te maken’.

Vul het formulier in zoals hierboven beschreven.

Bezwaar via de Facebook-app

Voor Facebook volg je het volgende stappenplan:

Klik rechtsonder op je menu en klik op het tandwieltje met 'Instellingen en privacy’.

Klik vervolgens op ‘Instellingen’.

Scroll naar beneden tot je ‘Privacybeleid’ ziet staan en klik dat aan. Er opent dan een nieuwe pagina.

Bovenaan staat een tekst over het bijwerken van het privacybeleid. Klik in de tekst op de blauwe link onder ‘recht om bezwaar te maken’.

Vul het formulier in zoals hierboven beschreven.

Ook Apple wil jouw gegevens gebruiken

Meta is overigens niet het enige techbedrijf dat jouw gegevens wil gebruiken voor het trainen van AI. Ook Apple is dit van plan.