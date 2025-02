President Mexico duldt geen Amerikaanse invasie om drugskartels

Mexico zal nooit een Amerikaanse "invasie" toelaten en zal wettelijke actie ondernemen tegen wapenhandelaren die wapens aan de Mexicaanse kartels verkopen. Dat zei de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum tijdens een persconferentie.

De Verenigde Staten hebben verschillende Mexicaanse drugskartels als terroristische organisaties bestempeld. Sheinbaum maakte duidelijk daar op te doelen in haar waarschuwing tegen een invasie.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Mexico onder druk gezet om de toevoer van drugs naar de Verenigde Staten tegen te houden en om ervoor te zorgen dat er geen migranten meer vanuit Mexico de VS binnenkomen. Hij dreigt met een importbelasting van 25 procent als Mexico niet aan die wensen voldoet.

Werken in overleg

"Ze kunnen de kartels noemen wat ze willen", zei Sheinbaumi, "maar met Mexico is het samenwerking en coördinatie, nooit onderdanigheid of interventionisme."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio probeerde Sheinbaums zorgen weg te nemen. Hij zei dat de Amerikaanse voorkeur uitgaat naar werken in overleg "en we kunnen veel informatie verstrekken over wie de kartels zijn en waar ze zich bevinden".

Drones

Maar miljardair Elon Musk, die als adviseur een belangrijke positie inneemt in Trumps regering, heeft gezinspeeld op aanvallen met drones op Mexicaanse drugskartels. Tot nu toe gebruiken de Amerikanen alleen drones om de Mexicaanse kartels te bespioneren.

Sheinbaum heeft wetgeving aangekondigd om "de integriteit, onafhankelijkheid en soevereiniteit van het land te beschermen".