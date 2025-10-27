President Milei wint tussentijdse verkiezingen

BUENOS AIRES (ANP/AFP/RTR) - De partij van de Argentijnse president Javier Milei heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen gewonnen, melden lokale media. 90 procent van de stemmen is inmiddels geteld en de partij van Milei, La Libertad Avanza, komt op 40,8 procent van de stemmen. De peronistische oppositie won 24,5 procent van de stemmen.

De uiterst rechtse Milei werd in 2023 verkozen tot president. Hij beloofde de Argentijnse economie te herstellen door te snijden in de overheidsuitgaven en de inflatie te bestrijden. Maar door recente onrust op de financiële markten kwam onder meer de peso onder druk te staan. Eerder in oktober maakten de VS bekend financiële steun te bieden aan Argentinië door peso's op te kopen en 20 miljard dollar beschikbaar te stellen via een swaplijn, waarbij peso's worden uitgeruild voor dollars.

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat hij Argentinië alleen financieel blijft steunen als Milei's partij de verkiezingen zou winnen.