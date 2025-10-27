Venezuela: oorlogsschip VS militaire provocatie

CARACAS (ANP/AFP/RTR) - Venezuela heeft de komst van een Amerikaans oorlogsschip in Trinidad en Tobago veroordeeld als "militaire provocatie" die "erop gericht is een oorlog in het Caribisch gebied uit te lokken". Dat schrijft de regering van president Nicolás Maduro in een verklaring.

Venezuela zegt ook een groep huurlingen met banden met de CIA te hebben gearresteerd. De huurlingen zouden een operatie onder valse vlag willen uitvoeren om een militaire confrontatie uit te lokken. Dat is een operatie die de schijn wekt dat een andere partij verantwoordelijk is voor de actie. Venezuela gaf geen bewijs voor de beschuldiging.

De VS en Trinidad en Tobago houden de komende dagen militaire oefeningen. Het Amerikaanse leger heeft de laatste tijd voor de kust van Venezuela meerdere aanvallen uitgevoerd op boten die drugs zouden smokkelen. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Maduro van banden met drugskartels en heeft de CIA toestemming gegeven om operaties uit te voeren op Venezolaans grondgebied.