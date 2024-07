President Poetin spreekt met Hongaarse premier Orban 'over vrede'

MOSKOU (ANP/DPA) - De Russische president Vladimir Poetin is in Moskou in gesprek gegaan over de oorlog in Oekraïne met de Hongaarse premier Viktor Orbán. Orbán is vrijdag voor een bezoek aan Moskou aangekomen. Hij zei voorafgaande aan de reis dat hij "naar plaatsen gaat waar een dreiging van oorlog bestaat of een oorlog is die negatieve consequenties heeft voor Hongarije en voor Europa".

Orbán zegt dat hij op een vredesmissie is en dat "we een belangrijk instrument zijn om de eerste stappen naar vrede te zetten". Orbán bracht dinsdag een bezoek aan Kyiv en vroeg daar president Volodymyr Zelensky een wapenstilstand te overwegen. Volgens meldingen uit het Kremlin "onderhandelen" Orbán en Poetin over vredesplannen, zowel een Russisch vredesvoorstel als een voorstel dat de Hongaarse premier heeft meegebracht.

Maandag nam Hongarije het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie voor een half jaar op zich. De buitenlandcoördinator van de EU, Josep Borrell, heeft vrijdag beklemtoond dat het bezoek van Orbán aan Moskou niets te maken heeft met het beleid van de EU, enkel met de relaties tussen Boedapest en Moskou.

Hongarije voert veel aardgas uit Rusland in en heeft zich meermaals uitgesproken tegen Europese sancties tegen Rusland en tegen militaire hulp aan Oekraïne.