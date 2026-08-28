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President Servië laakt 'onbeschaafd' VN-hof over overleden Mladic

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 18:11
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BELGRADO (ANP/RTR) - De Servische president Aleksandar Vucic heeft het VN-tribunaal dat de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic tot levenslang heeft veroordeeld "onbeschaafd" genoemd. Het hof heeft geweigerd Mladic te laten gaan om in Servië te sterven. Hij overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen, waar het hof een afdeling heeft.
Vucic klaagt ook dat het hof niets van zich laat horen over het lichaam. "We hebben helemaal geen enkele informatie gehad", aldus Vucic. Hij zei dat Servië Mladic een waardige begrafenis wil geven.
Het hof weigerde Mladic naar Servië te laten gaan omdat "zijn gezondheidstoestand zwak maar stabiel was en er goed voor hem werd gezorgd". Volgens Vucic toont dit aan dat het de bedoeling was dat hij in de cel zou overlijden.
In de oorlog in Bosnië in 1992-1995 was Mladic legerleider van de Serviërs in Bosnië. Die verloren de strijd. Hij is daarna in Den Haag door een VN-tribunaal tot levenslang veroordeeld.
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