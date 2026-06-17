President Trump noemt akkoord met Iran niet definitief

ÉVIAN-LES-BAINS (ANP/RTR) - Het document met vredesafspraken tussen de VS en Iran is niet definitief. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de G7-top in het Franse Évian-les-Bains. "Als ik het er toch niet mee eens ben, of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien."

Onder meer persbureau Bloomberg zegt de tekst van het document in handen te hebben. Er worden veertien punten genoemd, waaronder dat de VS gaat meewerken aan een plan voor de wederopbouw van Iran, waar zeker 300 miljard dollar (circa 259 miljard euro) mee gemoeid is.

Volgens het Iraanse staatspersbureau Tasnim is dat document incompleet. Zo zou onder meer de clausule over het openen van de Straat van Hormuz onjuistheden bevatten. Iran maakte maandag bekend dat het "servicekosten" gaat rekenen bij doorgang door de belangrijke zeestraat. Dit zou op het laatste moment aan het akkoord zijn toegevoegd. In de versie die Bloomberg in handen heeft, staat hier niets over geschreven.

CNN heeft het document ook in handen. Een Amerikaanse functionaris heeft aan de nieuwssite bevestigd dat de tekst overeenkomt met het akkoord dat maandag digitaal werd ondertekend door de VS en Iran. Vrijdag wordt een officiële ondertekeningsceremonie gehouden in Zwitserland. Het kan zijn dat de bewoording in de tussentijd wordt aangepast. Na de ceremonie beginnen de onderhandelingen over een definitief einde aan het conflict.