Prostituee chanteert priester met naaktfoto's

Een 30-jarige prostituee uit Beieren staat deze week terecht in Würzburg omdat zij een gepensioneerde priester en twee andere mannen zou hebben afgeperst met heimelijk gemaakte naaktfoto’s en een verzonnen kankerverhaal. Volgens de aanklacht heeft de vrouw de geestelijke in de loop der jaren voor in totaal bijna 300.000 euro afgetroggeld, onder meer door te dreigen de foto’s openbaar te maken en zijn bisdom in te lichten over de relatie.

De priester, afkomstig uit de omgeving van Schweinfurt, leerde de vrouw kennen in een saunaclub in 2017 en werd sindsdien een vaste klant. In de rechtszaal verklaarde hij dat hij met haar in zee ging “uit genegenheid, medeleven en een verlangen naar nabijheid”, en dat vooral het medeleven overheerste. De vrouw vertelde hem dat zij aan leukemie zou lijden en vroeg herhaaldelijk om geld voor fictieve kankerbehandelingen. Om aan de toenemende geldstromen te voldoen verzilverde de priester zelfs drie levensverzekeringen, maar raakte desondanks aan de rand van een faillissement.

Toen hij in 2023 het contact wilde verbreken, zou de vrouw de druk hebben opgevoerd en zijn gaan dreigen met publicatie van naaktfoto’s en onthullingen tegenover het bisdom. Twee andere mannen, die haar eveneens in de saunaclub hadden ontmoet, zouden ook aanzienlijke bedragen hebben betaald. De verdachte zit sinds oktober 2023 in voorlopige hechtenis en heeft aan het begin van het proces via haar advocaat de beschuldigingen van fraude en afpersing bekend. Zij riskeert nu een gevangenisstraf van tweeënhalf tot drieënhalf jaar; in totaal zijn drie zittingsdagen gepland tot en met 26 juni.

Opvallend detail is dat het Openbaar Ministerie de priester zelf eveneens onderzoekt, onder meer op verdenking van verkrachting, wat een extra laag van morele en juridische complexiteit toevoegt aan een zaak die al draait om macht, afhankelijkheid en misbruik. In een tijd waarin intieme beelden steeds vaker als chantagemiddel worden ingezet, dwingt deze affaire tot de ongemakkelijke vraag wie hier nu eigenlijk het meest kwetsbaar is.