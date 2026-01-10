ECONOMIE
President wil 'cruciale en urgente' hervormingen voor Zuid-Afrika

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 19:11
RUSTENBURG (ANP/AFP) - Zuid-Afrika is dringend toe aan even noodzakelijke als urgente hervormingen, vindt president Cyril Ramaphosa. Daarom komt zijn partij ANC met een zespuntenhervormingsprogramma.
"We moeten met spoed, vastberaden en met moed handelen om deze vernieuwingen beter zichtbaar en onomkeerbaar te maken", zei Ramaphosa op een bijeenkomst in Rustenburg, ter ere van de 114e verjaardag van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). "We kunnen het mensen niet verwijten als ze zich afvragen of onze democratie, onze grondwet en onze economische situatie voor hen nog wel werken." Het zespuntenplan van het ANC richt zich op de aanpak van werkloosheid, toenemende ongelijkheid, wijdverbreide corruptie en criminaliteit.
Voor het eerst sinds de afschaffing van de apartheid heeft het ANC geen absolute meerderheid meer in het Zuid-Afrikaanse parlement. Ramaphosa beseft dat de hervormingen ook voor zijn eigen partij cruciaal zijn. "We vernieuwen, of we gaan ten onder", sprak hij.
