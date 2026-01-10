ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Betoger voor Iraanse ambassade Londen hangt oude vlag op pand

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 19:46
anp100126149 1
LONDEN/DEN HAAG (ANP) - Bij een grote betoging tegen de Iraanse regering voor de ambassade van het land in Londen, slaagde een demonstrant er zaterdag in het pand te beklimmen en de vlag te verwijderen. De demonstrant wist de oude Iraanse vlag te hijsen op een balkon. Het leidde tot groot enthousiasme onder de vele betogers. Korte tijd later verwijderde een werknemer van de ambassade het dundoek weer.
Veel tegenstanders van het regime van de ultraconservatieve sjiitische geestelijkheid zwaaien met de vlag van het in de revolutie van 1979 ten val gebrachte keizerrijk Iran. Iran heeft al sinds het begin van de vorige eeuw een groen-wit-rode vlag. In het keizerrijk werd vaak een goud- of geelgekleurde Perzische leeuw met een zwaard voor een rijzende zon en een kroon in het midden geplaatst. Die werd door de nieuwe machthebbers na de revolutie vervangen door een andere groen-wit-rode variant.
Op het Malieveld in Den Haag was er zaterdag ook een demonstratie tegen het bewind in Teheran met veel 'keizerlijk vlagvertoon'.
loading

POPULAIR NIEUWS

b845d123-87c2-47a5-9cec-ad71eb01dc6a-fred-trump-real-estate-portfolio-685b7ca39b1a0

Oom Donald probeert een zwart gat te vullen: nicht Mary over Trumps jeugdtrauma

180817916_m

Waarom geweldige seks nooit genoeg is voor een duurzame relatie

uri_ifs___S_f27bd056-4d0b-418b-8107-52fc39310909_00000011_002

Analisten waarschuwen voor val Bitcoin naar $50K in 2026

generated-image

Hoe je haar veroudert

Grok_X_Musk

X (van Musk) is nu echt een bordeel: seksuele plaatsjes alleen tegen betaling

hanslertjes

Denise uit de Hanslers: Mike heeft al een nieuwe vriendin

Loading