Betoger voor Iraanse ambassade Londen hangt oude vlag op pand

LONDEN/DEN HAAG (ANP) - Bij een grote betoging tegen de Iraanse regering voor de ambassade van het land in Londen, slaagde een demonstrant er zaterdag in het pand te beklimmen en de vlag te verwijderen. De demonstrant wist de oude Iraanse vlag te hijsen op een balkon. Het leidde tot groot enthousiasme onder de vele betogers. Korte tijd later verwijderde een werknemer van de ambassade het dundoek weer.

Veel tegenstanders van het regime van de ultraconservatieve sjiitische geestelijkheid zwaaien met de vlag van het in de revolutie van 1979 ten val gebrachte keizerrijk Iran. Iran heeft al sinds het begin van de vorige eeuw een groen-wit-rode vlag. In het keizerrijk werd vaak een goud- of geelgekleurde Perzische leeuw met een zwaard voor een rijzende zon en een kroon in het midden geplaatst. Die werd door de nieuwe machthebbers na de revolutie vervangen door een andere groen-wit-rode variant.

Op het Malieveld in Den Haag was er zaterdag ook een demonstratie tegen het bewind in Teheran met veel 'keizerlijk vlagvertoon'.