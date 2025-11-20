ECONOMIE
President Zelensky ziet vredesplan en spreekt snel met Trump

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 20:01
anp201125223 1
KYIV (ANP/DPA/RTR/BLOOMBERG) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vredesvoorstellen van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump voor het einde van de oorlog ontvangen.
Hij zal volgens zijn medewerkers daar "constructief" met de VS over overleggen. Hij gaat in de komende dagen met Trump praten om te kijken welke diplomatieke mogelijkheden het plan biedt. Hij spreekt met Trump "over de bestaande diplomatieke mogelijkheden en de randvoorwaarden om vrede te bereiken".
Zelensky zei zelf dat hij donderdag heeft gesproken met Daniel Driscoll, een civiele topfunctionaris in het Pentagon. De speciale Amerikaanse gezant Steve Witkoff had woensdag in Ankara afgezien van een ontmoeting met Zelensky. Volgens Zelensky bespraken Driscoll en hij "de mogelijkheden om een echte vrede te bereiken". Hij wil ook snel te werk gaan en de punten van het plan van Trump beoordelen.
De Amerikaanse delegatie die Driscoll aanvoert, sprak ook met de premier van Oekraïne Joelia Svyrydenko en de minister van Defensie Denys Sjmyhal.
