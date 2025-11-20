ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Corona-onderzoek VK: regering had eerder moeten ingrijpen

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 20:02
anp201125224 1
LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Als de Britse regering van toenmalig premier Boris Johnson eerder had ingegrepen tijdens de coronapandemie, had dit tienduizenden levens kunnen redden, concludeert een speciale onderzoekscommissie. In Engeland hadden 23.000 sterfgevallen kunnen worden voorkomen als de eerste lockdown, die begon op 23 maart 2020, een week eerder was ingesteld.
Het rapport hekelt het "gebrek aan urgentie" bij Johnsons regering. "Er heerste een giftige en chaotische cultuur binnen de Britse regering tijdens de pandemie", aldus de voorzitter van de onderzoekscommissie Heather Hallett. Ze zei dat als er eerder maatregelen waren genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen, er mogelijk helemaal geen lockdown nodig was geweest.
In Groot-Brittannië stierven meer dan 230.000 mensen door corona, een van de hoogste dodentallen van de pandemie in Europa. Het land is nog steeds aan het herstellen van de economische gevolgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading