Corona-onderzoek VK: regering had eerder moeten ingrijpen

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Als de Britse regering van toenmalig premier Boris Johnson eerder had ingegrepen tijdens de coronapandemie, had dit tienduizenden levens kunnen redden, concludeert een speciale onderzoekscommissie. In Engeland hadden 23.000 sterfgevallen kunnen worden voorkomen als de eerste lockdown, die begon op 23 maart 2020, een week eerder was ingesteld.

Het rapport hekelt het "gebrek aan urgentie" bij Johnsons regering. "Er heerste een giftige en chaotische cultuur binnen de Britse regering tijdens de pandemie", aldus de voorzitter van de onderzoekscommissie Heather Hallett. Ze zei dat als er eerder maatregelen waren genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen, er mogelijk helemaal geen lockdown nodig was geweest.

In Groot-Brittannië stierven meer dan 230.000 mensen door corona, een van de hoogste dodentallen van de pandemie in Europa. Het land is nog steeds aan het herstellen van de economische gevolgen.