President Zuid-Afrika naar VS om ruzie met Trump te sussen

PRETORIA (ANP/BLOOMBERG) - De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is van plan om op 21 mei in Washington gesprekken te voeren met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump, zo laat zijn kantoor weten. Hij hoopt zo een diplomatieke ruzie tussen de twee landen te sussen.

Ramaphosa, die van 19 tot en met 22 mei een werkbezoek aan de VS brengt, ontmoet Trump in het Witte Huis om "bilaterale, regionale en mondiale kwesties te bespreken", aldus de verklaring. "Zijn bezoek aan de VS biedt een platform om de strategische relatie tussen de twee landen te hervormen."

Sinds het begin van zijn tweede termijn in januari beschuldigt Trump Zuid-Afrika ervan een genocide op witte Afrikaners te orkestreren en hun land in beslag te nemen. Washington heeft de meeste hulp aan het land bevroren, invoerrechten op de export ingesteld en de ambassadeur het land uitgezet. Ook hebben de Verenigde Staten witte Afrikaners een vluchtelingenstatus aangeboden.