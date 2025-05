Glennis - Jumbo -Grace weer gelukkig in de liefde

Glennis Grace heeft weer een nieuwe liefde. De zangeres woensdag liepavond over de loper van de albumpresentatie van Yves Berendse. Het gaat om haar personal trainer Eddy.

De twee verschenen samen voor de camera van RTL Boulevard. Ze leren elkaar ongeveer vijf maanden geleden kennen. Volgens Eddy was het eerst een soort vriendschap, verteld hij. Grace had "al een tijdje niet echt gelachen", maar door hem gebeurde dat weer. "Dat heeft hij bij mij aangewakkerd." Eddy zegt dat ze veel raakvlakken hebben. "Tuurlijk is ze prachtig, maar we matchen op heel veel vlakken". Ook zegt hij dat de zangeres "een mooi hart" heeft.

Op de vraag of er een toekomst in zit samen, antwoordt Grace "nu in ieder geval heel veel genieten samen. Leuke dingen doen. Ik ben heel happy."