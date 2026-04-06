President Zuid-Korea betuigt spijt over drone richting noorden

Samenleving
door anp
maandag, 06 april 2026 om 5:03
SEOUL (ANP) - De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft maandag spijt betuigd tegenover Noord-Korea over een drone-incident. Volgens de president stuurde een Zuid-Koreaan in januari zonder toestemming van de regering een drone richting Noord-Korea.
Lee zei dat uit onderzoek is gebleken dat een personeelslid van de Nationale Inlichtingendienst en een legermedewerker bij de zaak betrokken waren, en voegde eraan toe dat de grondwet individuele provocaties tegen Noord-Korea verbiedt.
"Hoewel dit niet vanuit onze regering kwam, betuigen we onze spijt aan het noorden over het feit dat er onnodige militaire spanningen zijn ontstaan door de onverantwoordelijke en roekeloze acties van enkele individuen," zei Lee tijdens een kabinetsvergadering.
Pyongyang meldde in januari dat het de drone had neergeschoten. Noord-Korea beschuldigde Seoul daarbij van een ernstige provocatie.
De gevaren van de Brazilian Butt Lift (BBL)

