Vrouw overwint controledrang dankzij Japanse Shibari

door Ans Vink
maandag, 06 april 2026 om 6:10
bijgewerkt om maandag, 06 april 2026 om 6:34
Een jonge vrouw uit Berlijn heeft geleerd haar verstikkende controledrang los te laten dankzij Shibari, een Japanse vorm van kunstvol bondagespel waar vertrouwen, ritueel en lichaamservaring centraal staan. In een persoonlijk verslag vertelt ze hoe de Fesselkunst haar helpt om verantwoordelijkheid en permanente alertheid tijdelijk van zich af te schudden en zich over te geven aan het moment.

Van controlefreak naar overgave

De vrouw beschrijft in Stern dat ze zich in haar dagelijks leven constant verantwoordelijk voelt, moeilijk kan ontspannen en overal de regie wil houden. In Shibari-sessies keert dat patroon zich om: in de touwen beslist zij niets, geeft zij de controle bewust uit handen en vertrouwt ze zich toe aan haar partner. Dat uitgeleverd zijn, dat normaal haar grootste angst zou raken, wordt in deze context een bron van rust en focus.

Shibari als ritueel, niet alleen seks

Volgens haar voelt Shibari minder als “heftige sekstechniek” en meer als een ritueel tussen meditatie, Performance-Kunst en intieme aanraking. De langzame knopen, het strakke touw op de huid en de beperkte bewegingsvrijheid brengen haar in een soort trance, waarin piekergedachten en planningsdrang tijdelijk verdwijnen. Zij ervaart de combinatie van lichte pijnprikkels, spanning en troostende Nähe als een intens maar emotioneel veilig speelveld.

Veiligheid en consent als basis

Deskundigen benadrukken dat Shibari alleen werkt als alle betrokkenen duidelijke afspraken maken, stopwoorden afspreken en de fysieke grenzen goed bewaken. Touwen kunnen zenuwen en bloedvaten afknellen, waardoor kennis van techniek en regelmatige check-ins essentieel zijn. In de beschreven sessies wordt daarom steeds gecommuniceerd over gevoel, ademhaling en comfort, zodat het losslaten van controle niet omslaat in overrompeling.

Een ongewone hulp tegen controledwang

Voor de Berlijnse vrouw is Shibari uitgegroeid tot een onverwacht “therapeutisch” instrument – niet als vervanging van professionele hulp, maar als praktische oefening in overgave. Door in een gecontroleerde setting te ervaren dat niets instort als zij niet stuurt, wordt haar perfectionisme in het dagelijks leven zachter, zegt ze. Het verhaal past in een bredere trend waarin mensen alternatieve, vaak körperorientierte manieren zoeken om met stress, prestatiedruk en controledwang om te gaan.

