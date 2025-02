Europa was pruilend kind na telefoontje Trump, vindt Rutte

De reactie van Europese NAVO-landen op de vredesbesprekingen die de Amerikaanse president Donald Trump met Rusland aanknoopt was "amechtig", vindt NAVO-topman Mark Rutte. Europa pruilde dat het niet meteen door de Verenigde Staten was uitgenodigd, zei hij op de grote veiligheidsconferentie in München.

Het telefoontje van Trump met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin verraste Europese bondgenoten onaangenaam. Ze vrezen dat Trump het buiten hen en Oekraïne om met Poetin op een akkoordje wil gooien, terwijl zij lijdend voorwerp zijn.

Dat vond Rutte "niet sterk". Europa moet naar zichzelf kijken, zegt hij: "we hebben veel te weinig betaald". Europese landen moeten duidelijk maken wat ze kunnen bijdragen aan de bescherming van Europa en Oekraïne na een bestand met Rusland. "Knok jezelf aan tafel, dan ben je relevant. Dat amechtige 'papa, mag ik aan tafel' vind ik niet sterk."