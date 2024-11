Kinderen gewond door aanval op vaccinatiecentrum in Noord-Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Door een aanval op een vaccinatiecentrum in het noorden van Gaza zijn zaterdag zeker zes mensen gewond geraakt, onder wie vier kinderen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In Noord-Gaza is zaterdag de vaccinatiecampagne tegen polio hervat.

"Het centrum werd geraakt terwijl ouders hun kinderen naar de levensreddende poliovaccinatie brachten in een gebied waar een humanitaire pauze was afgesproken", zei WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in een verklaring. Hij zei niet wie er achter de aanval zat.

De vaccinatiecampagne tegen polio in Noord-Gaza werd zaterdag hervat, nadat deze vorige maand werd stilgelegd door voortdurende bombardementen en beperkte toegang tot het gebied. Om de campagne te kunnen voortzetten, was een humanitaire pauze afgesproken. Deze geldt echter alleen voor Gaza-Stad. Het gaat daarmee om een veel kleiner gebied dan bij de eerste vaccinatieronde in Noord-Gaza.

De WHO noemt de vaccinatiecampagne van levensbelang om de verspreiding van polio, dat eerder dit jaar in Gaza werd vastgesteld, tegen te gaan.