APELDOORN (ANP) - Pretpark Julianatoren heeft ongeveer een uur later dan de bedoeling was, de deuren kunnen openen. Door een stroomstoring waren alle attracties buiten werking, waardoor zich een lange rij voor de poorten vormde. Inmiddels is de stroom weer terug.

Een verslaggever van het ANP zag dat er zeker duizend mensen in de rij en op de parkeerplaats waren. Volgens een medewerker zijn de meeste attracties weer open. Het kan wel zijn dat er bij sommige attracties nog een storing is.