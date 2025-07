Preventief fouilleren neemt toe in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politie heeft vorig jaar ruim 16 procent meer mensen preventief gefouilleerd dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de gemeente. Het aantal gefouilleerden steeg van 5398 naar 6297. Het aantal voertuigen dat preventief werd gecontroleerd, steeg met ruim 54 procent van 1537 naar 2371.

Het aantal in beslag genomen wapens steeg mee. In 2023 waren dat er 162, vorig jaar zijn 238 mensen met een wapen op zak aangehouden. Het aantal afgepakte steekwapens steeg ook, van 115 naar 163. Ondanks het toegenomen aantal gefouilleerde mensen en voertuigen daalde het aantal fouilleeracties door de politie met bijna 20 procent van een kleine vijfhonderd naar iets minder dan vierhonderd.

Sinds 2002 mag in Rotterdam in negen gebieden, verspreid over de stad, preventief worden gefouilleerd. Ieder half jaar wordt door de commissie preventief fouilleren de nieuwe aanvraag van de politie getoetst. De commissie bestaat uit de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente.