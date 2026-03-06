Pride en woonwagencultuur in voorselectie UNESCO-erfgoedlijst

DEN HAAG (ANP) - De Raad voor Cultuur heeft vijf Nederlandse 'erfgoedelementen' uitgekozen als voorselectie voor de nominatie voor UNESCO's internationale lijst van immaterieel erfgoed. De raad legt het lijstje voor aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rianne Letschert, die het besluit neemt over een nominatie bij UNESCO in 2027.

De cultuurraad koos voor de herdenking en viering van het Leidens Ontzet 1574, heggenvlechten, het fanfareorkest, Pride Amsterdam en de woonwagencultuur.

Onder immaterieel erfgoed vallen tradities, rituelen, festiviteiten en gewoonten. "Je kunt het niet aanraken, maar het zit diep geworteld in mensen en draagt bij aan wie ze zijn", aldus UNESCO.

Namens Nederland staan al vijf vormen van immaterieel erfgoed op de UNESCO-werelderfgoedlijst: het ambacht van molenaar, de corsocultuur, de valkerij, het zomercarnaval in Rotterdam en de traditionele bevloeiing van grasland.