Prins Harry brengt verrassingsbezoek aan Oekraïne

LVIV (ANP/AFP/DPA) - De Britse prins Harry heeft dit weekend een verrassingsbezoek gebracht aan Oekraïne. In de westelijke stad Lviv ontmoette hij gewonde militairen en veteranen. "Jullie gaan de oorlog winnen", zei hij zaterdag op een conferentie voor medisch personeel. Hij beloofde dat de wereld Oekraïne blijft steunen.

Het was zijn vierde bezoek aan het land sinds de Russische invasie in 2022. De reis was om veiligheidsredenen geheimgehouden.

Harry bekeek ook een rolstoelrugbywedstrijd waarin spelers streden om een plek in het Oekraïense team voor de Invictus Games. Dat sportevenement voor gewonde en zieke militairen en veteranen vindt volgend jaar plaats in Birmingham. De prins, zelf oud-militair, richtte het in 2014 op.

Zondag pleitte Harry voor blijvende steun aan veteranen. "We hebben in hen geïnvesteerd voordat ze het uniform aantrokken, we moeten ook in hen investeren als het uniform uitgaat."