Russische tennisster Andrejeva wint WTA Finals zonder setverlies

Russische tennisster Andrejeva wint WTA Finals zonder setverliesSport
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INDIAN WELLS (ANP) - Tennisster Mirra Andrejeva heeft de WTA Finals op haar naam geschreven. De 19-jarige Russische versloeg in de finale van het eindejaarstoernooi, met de acht beste speelsters van het jaar, de Oekraïense Elina Svitolina met 7-5 6-3.
Andrejeva maakte veel indruk in Indian Wells. De huidige nummer 3 van de wereld verloor in al haar partijen op de WTA Finals geen enkele set.
Andrejeva won dit jaar onder meer het grandslamtoernooi Roland Garros.
Vorig jaar ging de eindzege bij de WTA Finals naar Elena Rybakina uit Kazachstan.