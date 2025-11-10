Prins William laat zijn kinderen zonder smartphone opgroeien

LONDEN (ANP) - De Britse prins William en zijn vrouw Catherine kiezen er bewust voor om hun drie kinderen nog geen mobiele telefoon te geven. Dat vertelde de troonopvolger in een interview in Brazilië, meldt de BBC. "Ik denk dat kinderen online te veel toegang hebben tot dingen die ze niet hoeven te zien", zei William.

Hoewel het verbod op een smartphone thuis een "gevoelig onderwerp" is geworden, denkt William dat zijn oudste zoon prins George de reden wel begrijpt. "We maken duidelijk waarom we het niet goed vinden. En nogmaals, ik denk dat het probleem ligt bij de toegang tot het internet." De prins verwacht dat George zijn eerste smartphone "met beperkte toegang" krijgt als hij naar de middelbare school gaat.

William was vorige week in Brazilië voor de uitreiking van de Earthshot Prize en de huidige klimaattop COP30. Hij en Catherine hebben drie kinderen: prins George (12), prinses Charlotte (10) en prins Louis (7).